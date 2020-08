Covid. Parte #MaskLazio

Covid.#MaskLazio è un’azione condotta dai giovanissimi attori di Skam Italia per sensibilizzare i loro coetanei all’utilizzo della mascherina. Insieme alla Regione Lazio i giovani interpreti hanno realizzato una campagna di comunicazione rivolta alle ragazze e ai ragazzi per sensibilizzarli all’adozione di semplici, ma importantissime pratiche quotidiane.

Covid. #MaskLazio, cosa vuole comunicare questa iniziativa?

Il messaggio utilizza un linguaggio scelto dai giovanissimi per i giovanissimi, grazie al quale i testimonial invitano i loro coetanei a indossare la mascherina per non dover in futuro rinunciare ai loro piaceri. Nel video e nei post i giovani protagonisti si inquadrano col telefonino in situazioni quotidiane e parlano alludendo alla semplicità del gesto di indossare la mascherina.

Covid #MaskLazio, in sintesi

In sintesi: indossare la mascherina è semplice e non costa nulla. Il vantaggio? Continuare con gli svaghi che ci piacciono. Un messaggio essenziale e chiaro che si chiude con lo slogan: ‘Su la maschera, giù i contagi’.

Una campagna destinata ai giovani: le ragazze e i ragazzi.

Abbiamo appurato che questo progetto ha l’obiettivo di indurre i giovani a mettere la mascherina . Altro che offrire ai ragazzi di toglierla! (Nomi a caso come il segretario della Lega Matteo Salvini). Nicola Zingaretti, leader del Pd e governatore della Regione Lazio, lancia una controffensiva sul tema del rispetto delle misure di sicurezza per fermare il contagio da virus Covid. Chi sono gli attori del video? Rocco Fasano (che nella serie interpreta Niccolò Fares), Pietro Turano (Filippo Sava), Beatrice Bruschi (Sana Allagui) e Federico Cesari (Martino Rametta). Il video, postato su Facebook dal presidente della Regione Lazio, ha raccolto da subito centinaia di commenti e interazioni. E non sono pochi a cogliere la «citazione» #Mask -mascherina, in inglese — è anche l’anagramma di Skam, il titolo della serie (norvegese, in origine: e il termine significa «vergogna, disagio, imbarazzo»).