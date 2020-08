Wuhan dopo il Corona Virus: musica senza mascherine anti covid-19 all’acqua park Maya Water Beach

Corona Virus, Wuhan: Migliaia di persone a Wuhan hanno ripreso ad andare all’acqua park. Wuhan è nota per essere stata il primo focolaio del Virus. Dunque la domanda sorge spontanea… perchè radunarsi in un acqua park per assistere a un festival di musica elettronica senza mascherina e misure anti covid?

I partecipanti, in costume da bagno e occhialini, hanno avuto un comportamento da irresponsabili: stipati su gommoni o in acqua non hanno indossato mascherine e non hanno mantenuto la distanza sociale di almeno un metro.

Corona Virus, Wuhan: Secondo la versione circolata inizialmente, il parco acquatico Wuhan Maya Water Beach, nel weekend, ha aperto le porte ad un grande numero di visitatori. Nessun distanziamento sociale o misure precauzionali, come l’uso delle mascherine.

Come se nulla fosse mai accaduto, migliaia di persone si sono ammassate all’interno della struttura generando allarme su possibili nuovi contagi.

Corona Virus, Wuhan: Hanno riaperto il parco a giugno, dopo che Wuhan è tornata alla normalità superando i 76 giorni di blocco totale e di rigide restrizioni contro la diffusione del virus.

Pare che il parco avesse predisposto una partecipazione al 50% della sua capacità normale lanciandosi in iniziative speciali per incrementare il pubblico, ad esempio lo sconto per le donne pari alla metà del biglietto d’ingresso.