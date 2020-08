Coronavirus in Italia dal nord a sud, ecco i nuovi casi

Corona virus in Italia: al momento l’ultimo rapporto congiunto Iss-ministero della Salute, riferito al periodo 3-9 agosto, parla di 925 cluster attivi, di cui 225 nuovi. Mentre le Regioni con valore Rt maggiore di 1 sono 9.

Corona Virus in Toscana

Corona Virus in Italia da nord a sud: i dati di oggi

In Toscana, precisamente a Massa Carrara, secondo quanto riferito dalla Asl Toscana nordovest, è stato individuato un focolaio che riguarda tre cittadini domenicani. Sempre a Carrara è stato rilevato un quarto caso, autonomo dal nuovo focolaio.

In provincia di Lucca, un nuovo positivo è risultato a Castelnuovo di Garfagnana, mentre in Versilia ci sono sei nuovi casi – quattro a Massarosa e due a Viareggio -, tutti rientri dall’estero e relativi contatti stretti. Anche a Pisa c’è un nuovo caso per rientro dall’estero

Francesco Ferrari afferma:“A breve arriveranno risultati di altri tamponi…”

Corona Virus: Sei sono i contagiati a Piombino, in provincia di Livorno, tra parenti e amici di un ragazzo di ritorno da Milano. Il sindaco Francesco Ferrari ha spiegato che le indagini dell’Asl Toscana nordovest “stanno continuando. A breve arriveranno risultati di altri tamponi e speriamo bene”.

Il rischio che ci siano altri contagiati, comunque, conclude Ferrari, “evidentemente c’è”.

Corona Virus a Palermo

Corona Virus: Nuovo focolaio a Villabate, alle porte di Palermo, con sette positivi al Covid-19 e altri 20 casi sospetti tra coloro che hanno avuto contatti con una persona che ha soggiornato a Malta “e che purtroppo ha frequentato diversi parenti e conoscenti, i quali sono in attesa di essere sottoposti a tampone, il cui esito potrebbe riservare ulteriori sorprese”, ha scritto su Facebook il sindaco del paese.