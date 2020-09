Ieri durante la messa in onda di Uomini e Donne, colpo di scena, Stefania e Alessandro decidono di “viversi” e di lasciare lo studio insieme

Uomini e Donne- si scelgono ed abbandonano lo studio assieme. Una storia degna di una favola quella di Stefania e Alessandro che dopo pochi incontri decidono di viversi e di lasciare il programma. Una storia la loro che scalderebbe il cuore anche di ghiaccio, ricca di sguardi, parole dolci e pensieri d’amore. Quella della coppia è una storia che ha conquistato lo studio ed il pubblico a casa e che non poteva certo passare in cavalleria sotto gli occhi di Dama Gemma.

Gemma in lacrime

Uomini e Donne: Stefania e Alessandro lasciano lo studio insieme

Uomini e Donne, Stefania e Alessandro, cupido ha colpito ancora. Per dichiarasi Alessandro decide di sorprendere Stefania, che lui chiama “amore”, regalandole un soggiorno a Venezia città capitale del romanticismo per definizione. Non solo, per metterla a conoscenza del soggiorno e della decisione di viversi fuori dal programma abbandonandolo, Alessandro le scrive una dolcissima dedica che lascia tutti esterrefatti ed emozionati. Nella parterre femminile però c’è chi esterna un po troppo la sua commozione: Dama Gemma. Nel vedere e sentire tanto amore e della coppia, Gemma non riesce a trattenere le lacrime e si commuove.

Gemma fronteggia un altro attacco di Tina

Imbeccata dalla sua acerrima nemica, Tina Cipollari, Gemma si difende dicendo che sarebbe il sogno di ogni donna trovare un uomo del genere. Insomma un pianto misto tra commozione ed amarezza quello di Gemma che dopo dieci anni ancora non ha trovato l’uomo giusto!!!