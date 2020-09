Uomini e Donne 2020: E’ di nuovo scontro fra Giovanna e Sammy

Nuova puntata di “Uomini e Donne” 2020. I protagonisti odierni oltre alle due troniste non potevano essere che loro: Giovanna Abate e Sammy Hassan

Nuova messa in onda oggi del programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne“, edizione 2020. Potagonisti indiscussi della puntata Giovanna Abate e Sammy Hassan. La coppia più seguita della scorsa edizione quella formatasi alla fine del viaggio (durato un intera stagione) tra Giovanna e Sammy. Il loro punzecchiarsi, litigare, scambiarsi sguardi seducenti e affettuosi ha fatto sognare milioni di fan del dating. Tutti si sono realmente affezionati alla coppia tanto da commuoversi durante la scelta della bella tronista romana a Giugno. Peccato però che Giovanna e Sammy non abbiano avuto il loro vissero felici e contenti. La coppia, infatti, è durata poco meno di un mese insieme e per tutta la stagione estiva su di loro sono circolati molti rumors ed indiscrezioni. Ma fino ad ora nulla era stato confermato, se non la loro rottura, sino ad oggi.

Giovanna e Sammy: è guerra. Duri attacchi l’uno contro l’altra

Durante la puntata del 10 settembre di Uomini e Donne 2020, oltre alla presentazione delle due troniste Jessica e Sophie, abbiamo potuto assistere al duro confronto avvenuto fra gli “ex” oramai Giovanna Abate e Sammy. Appena seduti uno davanti all’altra non ci è voluto molto per dar inizio alle danze. Lei ha iniziato ad attaccarlo rinfacciandogli di non aver mai provato nulla per la sottoscritta. Lui si è difeso dicendo di essere stato sempre onesto e di non aver mai tirato in ballo i sentimenti. Anzi ha pubblicamente dichiarato di aver messo il punto alla loro storia poichè uscito dallo studio del dating Giovanna, si è reso conto che non era la donna adatta a lui.

Tina Cipollari dice la sua

Incredibile ma vero in sua difesa interviene anche la storica opinionista del dating, Tina Cipollari. Lei ostiene che Sammy non è mai stato ipocrita e che la decisione a Giugno è stata presa da Giovanna nella piena consapevolezza della personalità di Sammy. Giovanna insomma non trova molti alleati. Ma i loro attacchi non finiscono sino a quando la padrona di casa non mette uno stop facendoli uscire di scena.