Sophie Codegoni stupisce, non ne rimarrà nemmeno uno!

Sophie Codegoni è la nuova bellissima tronista di Uomini e Donne. Nell’ultima puntata andata in onda la ragazza ha eliminato due suoi corteggiatori, e con uno di questi ha anche discusso.Nelle scorse puntate avevamo visto la bella Sophie eliminare tutti i suoi corteggiatori, e risparmiare solo Ludovico e Giuseppe. La tronista ha continuato ad uscire con loro, e sembrava che le cose procedessero per il verso giusto. Finchè nell’ultima puntata la ragazza non ha deciso di eliminare anche loro. La tronista ha svelato di non vedere un futuro insieme ad uno di loro dure. Giuseppe apprezza molto la sincerità di Sophie e decide di andarsene senza dire nulla.

Codegoni accusata da Ludovico di essere falsa

Sophie Codegoni elimina tutti nel programma?

Invece Ludovico, non accetta la decisione della ragazza e l’attacca dicendole di essere falsa, e teatrale: “Penso che tu sia molto teatrale. Fai due facce. Quando balli con me sei una persona mentre quando stai al centro dell’attenzione pensi ad altro”. Sophie sorpresa dalle parole del tronista replica duramente e ribatte contro Ludovico affermando la sua idea negativa verso il ragazzo: “Non so a cosa tu sia abituato. Se sei abituato a piacere a tutte non so che dirti perchè a me non piaci”.

Questo è solo l’inizio dello scontro perchè inseguito poi interverrà anche Gianni Speri a difendere Sophie Codegoni:“Puoi essere anche il più bello del mondo, ma devi accettare la decisione di Sophie”.

Ludovico offende Sophie: “Io non sto là a sponsorizzare cremine come farai te”

Sophie Codegoni tuona contro Ludovico che gli chiede una esterna per parlare un pò:”Volevi andare in esterna e avere i 3 minuti d’amore con me su Witty?”. A questo punto Ludovico lascia lo studio di Uomini e Donne e andando via, lancia l’ultima frecciatina alla tronista: “Assolutamente no. Io studio, lavoro. Io non sto là a sponsorizzare cremine come farai te”.