La scelta di Lucrezia: Lucrezia due di picche per il tronista Gianluca

Nuovo appuntamento per Uomini e Donne, puntata quella di oggi ricca di colpi di scena

E’ terminata da pochissimo l’appuntamento quotidiano con il dating di Maria De Filippi, oggi abbiamo assistito alla scelta di Lucrezia. Una puntata ricchissima quella odierna dove non sono mancati di certo gli scontri ormai consoni tra dama Gemma e l’opinionista Tina Cipollari ma ci sono stati moltissimi colpi di scena durante la registrazione. Partendo da Valentina Autiero che rifiuta la corte del giovane ventiseienne oppure da parte di Gemma che dopo lo scontro con Tina resta sorpresa dall’arrivo di un nuovo corteggiatore. Il vero colpo di scena di oggi però riguarda un tronista, Gianluca nello specifico.

Gianluca riceve due di picche da Lucrezia che sceglie Armando

A lasciare tutti di stucco in realtà è Lucrezia, una corteggiatrice. Lucrezia, non si è ancora pronunciata sulla sua scelta di corteggiare Davide o Gianluca ma quest’ultimo ha più volte fatto intuire, alla corteggiatrice oltre che al pubblico in sala, di nutrire un forte interesse nei suoi confronti. Dopo aver ballato, durante la scorsa puntata con Armando, oggi Lucrezia ha ammesso di aver guardato e di essersi accorta di essere guardata da Armando, il quale certo non ha contraddetto. In seguito a queste dichiarazioni, Lucrezia, messa davanti alla scelta del cavaliere per il ballo ha nuovamente scelto Armando. Due di picche per Gianluca, il tronista!!!!