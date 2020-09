Serena e Davide rapporto inclinato a causa della gelosia. Supereranno la prova del nove nel reality dei sentimenti con le insidie di tentatori e tentatrici?

Temptation Island sta per iniziare e quest’anno nel cast ce n’è davvero per tutti i gusti. Rapporti giunti ad un punto decisivo, estrema gelosia e chi più ne ha ne metta. Un cast, quello prescelto, che terrà tutti attaccati allo schermo. Tra le coppie partecipanti ci sono Serena e Davide, il loro rapporto appeso ad un filo a causa dell’estrema gelosia di lui.

Temptation Island: Serena e Davide amore e gelosia non vanno d’accordo, e lei è stanca

Temptation Island, Serena e Davide: rapporto a rischio

Serena Spena e Davide Varriale, insieme da 2 anni e 8 mesi. La loro storia è iniziata non proprio sotto una buona stella dal momento che entrambi erano legati sentimentalmente ad altre persone. Proprio questo “piccolo” particolare ha scatenato la gelosia di Davide tanto da spingere Serena a mettere in discussione tutta lo loro relazione.

E’ stata proprio Serena, infatti, a scrivere alla redazione di Temptation Island chiedendo di partecipare e dichiarando: “Ho scritto io a Temptation Island perché sono stanca della sua gelosia eccessiva che ormai sta rovinando il nostro rapporto. Non ce la faccio a continuare così! Per Davide ho fatto tante rinunce e in cambio non ho avuto la sua fiducia. Spero che lui lo capisca e cambi per noi, altrimenti preferisco perderlo con tutto il dolore del mondo, piuttosto che essere infelice con lui. La mia storia con Davide è iniziata in modo particolare e difficile: lui era il fidanzato della mia migliore amica. Sia io che lei eravamo fidanzate da 8 anni, io convivevo e avevo in progetto di sposarmi. Stessa cosa per Davide e la mia amica. Così abbiamo cominciato a uscire in quattro ed è successo che io e Davide ci siamo innamorati perdutamente. Non avrei mai pensato di innamorarmi del ragazzo della mia migliore amica!”.

Davide, rispondendo a Serena, ha affermato:”Non sono stato io a scrivere a Temptation Island ma ho accettato per Serena e per la nostra storia. Io riconosco di essere troppo geloso nei suoi confronti ma voglio mettermi in gioco. Serena all’inizio del nostro rapporto ha avuto delle ricadute con il suo ex e questa cosa mi ha segnato tremendamente. E anche quando lei ha chiuso definitivamente con il suo passato a me è rimasta una gran paura di perderla ancora. Per questo motivo, nel tempo ho sviluppato una gelosia eccessiva. Magari Temptation potrà aiutarmi a cambiare“.

Vincerà l’amore o la gelosia sarà galeotta e separerà Serena e Davide? Non ci resta che seguire il reality per scoprirlo!