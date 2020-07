Nuovo colpo di scena a Temptation Island, si fa viva Mery, un’amante di Antonio Martello che svela i tradimenti mentre stava con Annamaria

A Temptation Island ormai accade l’inaspettato, oggi al centro delle bufera di gossip c’è Antonio Martello, fidanzato di Annamaria, noto per le sue nomerose scappatelle. Stavolta, ad interrompere la quiete del Co corrente e della sua fidanzata, arriva una certa Mery che dice di essere stata la sua amante.

Le dichiarazioni di Mery: Antonio tradiva Annamaria con lei

Intervistata dal sito di gossip Donna Pop, Mery concede clamorose rivelazioni sul conto del protagonista di Temptation Island, Antonio. Stando alle sue dichiarazioni, la donna afferma di aver conosciuto Antonio sui social e dopo uno scambio di messaggi si sono subito incontrati. Da qui inizia la doppia vita che il concorrente del reality conduceva tra Annamaria e Mary.

Mary e Antonio: parole, scambi di baci e…

Prima di approdare a Temptation Island con Annamaria, cosa è successo tra Antonio (attaccato anche dall’ex moglie) e Mary? A rivelarlo è lei stessa: “iniziammo a parlare a scambiarci baci e così via. Lui in quell’occasione si arrabbiò perché voleva andare oltre, ma io dissi no”. Tuttavia questo è solo l’inizio, perché dopo un breve periodo in cui i due non si sentirono, la storia tra la donna e il concorrente del reality proseguí. Durante la stessa intervista (qui quella completa) “il 31 dicembre 2019 pranzammo insieme, passammo il tempo insieme a parlare e a baciarci, ma niente di più”. Sull’epilogo della loro tresca, Mary stette ben muta, cosa nasconde? E soprattutto, cosa ne penserà Annamaria?