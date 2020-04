Zequila rientra nella Casa del Grande Fratello Vip e Sossio Aruta la prende davvero male…

Grande Fratello news ultim’ora – Ultime notizie dal Grande Fratello VIP: Tra l’ex calciatore Sossio Aruta e l’attore Antonio Zequila non corre buon sangue, questo è scontato. Ricorderete che nella Casa del Grande Fratello è arrivò un confronto sulla leadership in Casa. Ebbene, ancora oggi Sossio Aruta è repellente solo a sentirlo nominare. Il reality show più famoso d’Italia Grande Fratello Vip, che vede contrapposti, concorrenti Vip, è quasi giunto al termine. E finalmente nella Casa si respira un aria serena. Gli ultimi partecipanti rimasti nella casa sembrano veramente un gruppo di amici di scuola e per ammazzare il tempo se fanno facendo di tutti i colori…

“È in corso un tele-voto lampo” Grande Fratello Vip

Grande Fratello news ultim’ora – Stavolta però a cadere nella rete degli scherzi è Sossio Aruta. Dopo le tensioni vissute nella semifinale al Grande fratello Vip, Patrick e Denver hanno organizzato uno scherzo a Sossio Aruta.

Lo scherzo a Sossio Aruta

Grande Fratello news ultim’ora – Tutti gli inquilini dopo essersi messi d’accordo creano insieme un comunicato per l’occasione: “I tre eliminati Antonio, Licia e Teresanna sono più vicini di quanto crediate. È in corso un televoto lampo che decreterà il quinto finalista ufficiale del Grande Fratello Vip che rientrerà immediatamente in Casa per giocarsi la vittoria finale. Chi ce la farà? Buona Fortuna!”. Di seguito possiamo vedere il video dello scherzo fatto a Sossio Aruta. Buon divertimento!