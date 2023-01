Anticipazione di oggi, lunedì 9 gennaio 2023. Stasera in tv, in prima serata su Canale 5, 27° appuntamento con il reality “Grande Fratello Vip”.

Anticipazioni di stasera al “Gf Vip”

Atmosfera rovente nella Casa di “Gf Vip”: Dana Saber è la protagonista di importanti discussioni un po’ con tutti, soprattutto con Wilma Goich che non ha affatto gradito che la ragazza sia andata a dormire nuda nel letto di Daniele.

Sorprese per due “VIP”: per Oriana Marzoli arriva la madre Cristina e per Micol Incorvaia la sorella Clizia e il padre Salvatore.

Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria vivono una nuova fase della loro speciale amicizia: infatti, negli ultimi giorni, i due si sono molto avvicinati.

Televoto

Infine, il verdetto del televoto: chi si salverà tra Dana Saber, Oriana Marzoli e Davide Donadei?

