Tommaso Zorzi ha lasciato la casa del Grande Fratello per 12 ore, ecco cos’è successo

GF VIP 5 news. Grande Fratello Vip 5, la prima puntata termina con momenti difficili per Tommaso Zorzi inquilino della casa più spiata d’Italia. Il gieffino, infatti, al termine della puntata ha inizato a sentire i brividi e febbricitante. Dopo i primi momenti passati tra il panico con i suoi compagni, Zorzi, è stato sottoposto a tutti i dovuti controlli.

Misurata la temperatura il termometro segnalava 38° ed è questo il motivo per il quale l’influencer è stato allontanato dalla casa.

GF VIP 5 News, Zorzi fuori dalla casa per 12 ore

GF VIP 5 news: Zorzi riammesso nella casa del GF, ecco cosa è successo

GF VIP 5 news. Tommaso Zorzi, l’influencer ed inquilino della casa, è stato allontanato dalla casa a causa dello suo stato di salute febbricitante. Il gieffino è stato sottoposto a diversi controlli già prima di entrare nella casa come previsto dal protocollo anti Covid, controlli risultati tutti negativi, e durante le 12 ore di assenza dalla casa i test sono stati ripetuti. A seguito della confermata negatività ai tamponi Zorzi è stato riammesso in casa.

Durante la sua assenza i compagni d’avventura rimasti in casa hanno vissuto momenti intensi di preoccupazione per il loro coinquilino ed anche per loro stessi. Alla fine tutto si è risolto per il meglio ed il Grande Fratello continua!!!!