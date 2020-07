Bianca Guaccero affiancata da Enrico Ruggeri su Rai1 in replica!

Bianca Guaccero ed Enrico Ruggieri in replica- Saranno Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero ad occupare il sabato sera di Rai1 dal 25 luglio, con le repliche di Una storia da cantare. Il fortunato show da loro condotto, andato in onda con due edizioni nel corso della stagione televisiva 2019/2020, tornerà infatti in replica (forse non con tutte le puntate, ma solo con alcune) a partire dalle 21.25 di sabato prossimo.

Bianca nei panni di presentatrice nella replica di “Una storia da cantare” (su Fabrizio De André) ci delizierà insieme ai tanti ospiti invitati in trasmissione

L’artista Bianca Guaccero la rivedremo in tutta la sua solarità nella replica della trasmissione “Una storia per cantare” . Quali sono gli ospiti che parteciperanno alla puntata?Gli ospiti della puntata di Una storia da cantare dedicata a Fabrizio De André, presenti il 16 novembre 2019, dunque il pubblico potrà rivedere sabato prossimo in prima serata su Rai1, sono: Massimo Ranieri, Dori Ghezzi, Paola Turci, Morgan, Nek, Loredana Bertè, Lino Guanciale, Anastasio, Elena Sofia Ricci, Ornella Vanoni e molti altri. L’appuntamento, come da tradizione, è fissato per le 21.25, dopo una nuova puntata di Techetechetè.

Bianca Guaccero e le vacanze.

Attualmente l’artista è in vacanza. In questo anno ha condotto il suo programma Detto Fatto che si è concluso poche settimane fa. Ovviamente, per quanto non appaia in tv in questi giorni, Bianca Guaccero rimane operativa sui social. È qui che, come la maggior parte dei Vip e non solo, condivide foto e video della sua vita quotidiana, anche lontana dalle telecamere.In vacanza sembra che non ci siano solo le amiche ma alcuni dettagli nella sua camera lasciano ben sperare in una new entry. Chi sarà?