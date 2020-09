Polemiche sul peso di Elisa Isoardi, criticata dai giudici di Ballando Con Le Stelle: sarà vero che è troppo in carne?

Ballando con le stelle è partito! Elisa Isoardi ha debuttato insieme al suo maestro Raimondo Todaro, ma viene già criticata dalla giuria. La prima esibizione di ballo è stato un tango davvero sensuale. Il pubblico ha apprezzato tanto, ma Guillermo Mariotto ha lanciato qualche frecciatina sul peso della concorrente. E così su Twitter è nata subito la polemica!

Ballando con le stelle: come hanno risposto i fan della Isoardi?

Elisa Isoardi criticata dai giudici di Ballando Con Le Stelle

In molti hanno commentato negativamente il modo di comunicare di Guillermo Mariotto nei confronti della concorrente con frasi come queste :“Ma che schifo è dire alla Isoardi di darsi una regolata a tavola?”. C’è chi ha aggiunto: “Hanno avuto il coraggio di dare della grassa dicendole pure di non mangiare tanto. Non ho parole”. Un altro ancora ha twittato davvero stizzito: “Finitela di rompere alla Isoardi sul cibo e il peso. È bellissima”. Insomma tutti d’accordo che la bella concorrente è gradevole così come è, tranne la giuria!

Elisa Isoardi difesa da Selvaggia Lucarelli

Non poteva mancare il consiglio di Selvaggia Lucarelli l’opinionista ha preso le difese della concorrente dicendole: “Concentrati sul tuo percorso di ballo e trovati un fidanzato vero”. Nelle ultime ore ci sarebbe stata anche un’indiscrezione bollente sul possibile flirt tra il maestro Todaro e l’allieva con i due sono stati beccati in atteggiamenti molto intimi anche fuori dal talent Ballando con le Stelle.