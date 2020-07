Santana: Come si chiamerà l’album di Cindy Blackman?

L’artista Cindy Blackman famosa per essere uno dei membri del gruppo dei Santana, pubblicherà a settembre il suo prossimo album. Il nome? Senza dubbio sarà: “Give the drummer some” e uscirà il 18 settembre 2020.

Chi è Cindy Blackman? E’ la moglie del leggendario chitarrista e batterista/percussionista piuttosto apprezzata e di grande esperienza (ha lavorato fra gli altri con Lenny Kravitz, Ron Carter, Bill Laswell, Joss Stone, Buster Williams), con una dozzina di album all’attivo.

Santana: La coppia è sposata da molto tempo?

I due sono sposati dal 2010, Cindy era in tour con Carlos Santana quando quest’ultimo, il 9 luglio del 2010, le ha proposto di sposarlo sul palcoscenico, al termine di un assolo di batteria!Sono convolati a nozze pochi mesi più tardi la sua dichiarazione.

Il singolo di lancio dell’album – al quale hanno contribuito John McLaughlin, Kirk Hammett e Vernon Reid, e anche Carlos in otto brani) si intitola “She’s got it goin”.

Santana:”She’s got it goin”

Come abbiamo già detto l‘album uscirà il 18 settembre e si chiamerà “She’s got it goin”. Siamo sicuri che sarà un successo enorme! Quindi che altro dire? Occhi aperti e imbocca al lupo Cindy, facciamo il tifo per te, il Covid non ci impedirà di ascoltare il tuo nuovo album!