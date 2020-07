Francesco Gabbani positivo al massimo:”Anche da una situazione di difficoltà, possono venire fuori grandi opportunità”.

Francesco Gabbani vede solo grandi opportunità, tra cui quella di aver messo in piedi, in men che non si dica, a Inedito Acustico, un tour di una decina di date in questa strana estate minata dal covid-19. “Non c’erano concerti in programma e tanto meno avrei pensato a concerti acustici – racconta il cantautore toscano, raggiunto in viaggio verso Majano, in Friuli, prima data in programma domani, 26 luglio -, ero concentrato sulla ‘festa’ in programma all’Arena di Verona a ottobre e che invece è stato necessario rimandare alla prossima primavera, al 26 aprile. Ma poi è venuta fuori la possibilità di suonare nuovamente, seppure con un pubblico ristretto e mi è sembrato un ottimo modo per dare un segnale di speranza per la musica. E’ la dimostrazione pratica dell’aver voglia di ricominciare, di ripartire, di voler stare insieme”.

Francesco Gabbani:Il pubblico non si è fatto attendere.

Il cantante è partito con l’annuncio di tre date, diventate dieci, con qualche sold out già centrato, e non è escluso che se ne possano aggiungere ancora altre. Il primo a volersi rimettere in gioco è proprio Gabbani: “Sono positivo, ottimista e anche più carico dopo questo periodo di anormalità che però mi ha fatto pensare. E ora sono grato di poter ricominciare”. La dimensione acustica, spiega, “rende onore alle canzoni, si va al succo della questione emotiva. Ed è più coerente alla situazione, si adatta meglio a un pubblico ridimensionato, più teatrale. Acustico per me vuol dire intimità”. Non nasconde che il ridimensionamento c’è anche dal punto di vista economico.

Francesco Gabbani afferma che Nonostante sia un live acustico vuole tutti i musicisti sul palco

“Non ho margini, ma è più importante il valore intrinseco di quello che stiamo facendo, che non quello economico”.Nonostante sia un live acustico, Gabbani non ha voluto rinunciare a tutti i suoi musicisti sul palco. Uno show che sarà votato anche al dialogo diretto con il pubblico, grazie al confronto a due con l’alter ego Fritz per raccontare la sua storia e la sua carriera (con la voce narrante di David De Filippi). “Un racconto in terza persona, come se mi guardassi allo specchio, per togliermi dall’imbarazzo dell’autocelebrazione. una sorta di introspezione psicologica, perché sono sempre alla ricerca di capirmi meglio”, spiega ancora il vincitore di due Festival di Sanremo consecutivi (tra i Giovani nel 2016 e tra i Big l’anno successivo, più un secondo posto nell’ultima edizione).

Le date del tour

Il tour Inedito acustico di Gabbani farà tappa il 26 luglio a Majano (Udine) il 9 agosto ad Alba (Cuneo), il 10 agosto ad Asiago (Vicenza), il 13 e 14 agosto a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), il 22 agosto a Fossano (Cuneo), il 29 agosto a Ortona (Chieti), il 1 settembre al Teatro Romano di Ostia Antica (Roma), il 4 settembre a Brescia, il 10 settembre al Teatro Antico di Taormina (Messina).