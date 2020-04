Ermal Meta e Fabrizio Moro durante una diretta annunciano il loro ritorno a cantare insieme

Durante la diretta su Instagram i cantautori annunciano: “Appena ci vediamo scriviamo una canzone”. Queste sono state le parole di Ermal Meta e Fabrizio Moro. I due, dopo essersi ritrovati nel programma “Una storia d’amore” spesso regalano ai loro fan dirette divertentissime. La diretta in questione è partita con saluti e racconti di vita passata, è poi finita parlando dei progetti per il futuro, dove i due hanno svelato di voler aprire un ‘attività insieme tra le più gettonate l’apertura di un bar in Costa Rica.

Ermal Meta:” Appena ci vediamo scriviamo una canzone…”

Meta, durante la diretta, lancia una proposta all’amico e collega, “Appena ci vediamo scriviamo una canzone… e poi parliamo del resto” ma Moro rilancia e propone di scriverla ora a distanza, Ermal accetta la sfida. Durante la diretta non sono mancate battute divertenti fra i due ed ovviamente gli auguri per Ermal che compiva 39 anni! Meta lancia infatti qualche battuta a Moro ironizzando sul suo essere costantemente in ritardo e sui suoi capelli sempre più lunghi.

Ermal Meta e Fabrizio Moro tornano a cantare insieme

Fabrizio Moro e Ermal Meta

Al termine della diretta i due si sono salutati affettuosamente, sottolineando entrambi, l’intenzione di fare “coppia” di nuovo nella musica. Moro:”Inizio a buttare giù qualche idea” e Meta risponde:” Anch’io” e di nuovo Fabrizio “Facciamo qualcosa, ravviviamo questo momento con un po’ di musica“ Ermal :” Mandami tutto, Ciao Fratello ti voglio bene” e Fabrizio conclude:” Auguri Compare, ti voglio bene!”