Emma Marrone X Factor: la cantante sarà il nuovo giudice del talent Rai2?

Emma Marrone X Factor anticipazioni – Indiscrezioni su Emma Marrone. Stando ad alcune voci che circolano sul portale televisivo DavideMaggio.it, i preparativi per X Factor 14 sono in pieno fermento. Ancora non si dice nulla sulla messa in onda, sulla conduzione e sui concorrenti. Ma alcuni rumors coinvolgono la possibile giuria. Non è ancora resa nota la lista dei 4 giudici del talent show di Rai 2, ma pare che Emma sarà una di essi.

Emma: dopo Amici giugice a X Factor – pronta a fare concorrenza al talent che l’ha lanciata

La fama di Emma arriva dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Il suo successo la conduce per ben 2 volte, di cui una vincente, a Sanremo. Dopodiché, per la cantante inizia una carriera musicale brillante. Adesso, secondo le indiscrezioni, Emma Marrone è pronta a diventare uno dei 4 giudici di X Factor, trasferendosi alla Rai e facendo quindi concorrenza ad Amici, il talen show di Mediaset a cui deve il suo successo. Chissà se Maria De Filippi si pronuncerà a riguardo.

Il cambio di giuria dopo il flop di X Factor

Come noto, la precedente edizione di X Factor non ha soddisfatto le aspettative. Il programma di Rai2, si è rivelato un flop in fatto di ascolti: ne ha persi più della metà, raggiungendo poco più del 3% di share. Pertanto, pare che la produzione abbia attuato un cambio di rotta a partire dai giudici. Una di essi potrebbe essere Emma Marrone, che sarebbe impegnata anche nel grande evento, Una, Nessuna, Centomila. Il resto dei concorrenti, forse tutti uomini, sarà rivelato Martedì prossimo nella trasmissione EPCC di Alessandro Cattelan.