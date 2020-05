Diodato per “Europe Shine a Light”: anche gli artisti fanno sentire la loro voce

Maggio è il mese del tanto atteso evento musicale “Eurovision Song Contest”, evento televisivo che dal 1956 ha sempre unito tutto il modo in un’unica grande passione: la musica. Quest’anno il vincitore del Festival di Sanremo Antonio Diodato avrebbe dovuto rappresetnare l’Italia. Ma il 2020 è stato l’anno delle rinunce. Infatti, com’era già noto, la competizione musicale più famosa d’Europa è stata cancellata a causa del Coronavirus.

Tuttavia, l’arte è come un fiume: impossibile che non scorra, quindi l’“Eurovision Song Contest 2020” è stato sostituito dall’iniziativa simbolica “Europe Shine a Light – Accendiamo la Musica”. A rappresentare l’Italia ci sarà, come previsto per l’Eurovision, il cantante Antonio Diodato con il brano “Fai Rumore”.

Europe Shine a Light: gli artisti ancora una volta uniti per la musica

Diodato rappresenterà l’Italia in un’Arena di Verona deserta: “Europe Shine a Light”

I protagonisti di “Europe Shine a Light” saranno 41 artisti che rappresenteranno i rispettivi paesi, ma, a differenza dell’Eurovision non ci sarà nessun vincitore, in quanto la competizione è stata rinviata al 2021. Allora cosa sarà “Europe Shine a Light”? Come spiega il il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo, il programma sarà “un modo per gratificare i 41 artisti che purtroppo sono capitati nell’anno sbagliato”.

Lo scopo del programma sarà, quindi, riunire l’Europa in questo momento difficile. A curare l’introduzione ci saranno Flavio Insinna e Federico russo dal Teatro delle Vittorie di Roma. Antonio Diodato, invece si esibirà nell’atmosfera suggestiva dell’Arena di Verona completamente deserta, con lo sfondo della bandiera italiana.

La passione di Antonio Diodato per la musica e per il cinema

Antonio Diodato, per quest’anno ha dovuto rinunciare ad un grande sogno: quello di calcare il palco dell’Eurovision come il suo idolo Domenico Modugno, infatti è a lui che deve la sua passione per la musica. Come afferma il cantante durante un’intervista per Eurofestival News rintracciabile su YouTube: “Modugno per me è sempre stato un faro, una fonte di ispirazione. Pensare in qualche modo di poter anche solo frequentare gli stessi luoghi in cui lui è stato, per me è un grande onore”.

Il vincitore di Sanremo esprime anche la sua passione per il cinema. Infatti, Pochi giorni fa, il cantante ha vinto il David di Donatello per “Che vita meravigliosa”, premiata come Miglior canzone originale dal film “La dea fortuna”.

Afferma, inoltre, che: “Il cinema per me è una grandissima passione. Avere la possibilità, tramite la musica, di avvicinarmi a quel mondo lì con una colonna sonora è un grande regalo che mi viene fatto”. A tal proposito rende omaggio anche al maestro del cinema neorealista Federico Fellini: “Fellini diceva che l’unico vero realista è il visionario. Sono molto d’accordo. Credo tutte le volte in cui anche nella mia musica sono riuscito a raccontare delle visioni, anche molto strane che avevo, in qualche modo mi sono riuscito ad avvicinare a una verità”.

Antonio Diodato: “diamo un messaggio ai nostri politici”

Durante la stessa intervista, il famoso cantante ne ha anche approfittato per fare una “denuncia” alla classe politica, la quale, secondo lui, si sarebbe dimenticata del settore dell’intrattenimento.

Infatti Antonio Diodato afferma che: “Vedere l’Europa riunita in una manifestazione come Europe Shine a Light credo sia un messaggio molto forte anche per i nostri politici. Proviamo a immaginare i mesi che abbiamo vissuto senza la musica, senza i film, senza un libro. Senza l’arte, senza la cultura. L’arte e la cultura sono i colori, sono l’anima, l’essenza dell’umanità, è la testimonianza che gli esseri umani lasciano”.

L’iniziativa “Europe Shine a Light” lancerà sicuramente un forte messaggio all’Europa, ma per scoprirlo e apprezzarlo fino in fondo, non resta che attendere l’inizio della trasmissione.