Frange e maglione extra comfort queste le tendenze per la prossima stagione moda dell’inverno 2021

Tendenze Moda Inverno 2021 – Gli appassionati di Moda avranno di certo seguito le sfilate delle passerelle milanesi ed avranno notato che in tutti in brand vige un unico comandamento: Comodità!!! Maglioni caldi e coccoloni, tailleur pantaloni, cappotti dai tessuti pregiati ed il ritorno delle frange!!!! Scopriamo insieme i brand più glamour e da seguire per la prossima stagione!

Moda Inverno 2021 dalle Frange effetto “Twist” al nero assoluto ecco i brand da seguire

A dare movimento alla passerella quest’anno ci hanno pensato le frange. Diventeranno le tendenze Moda Inverno 2021. Le troviamo ovunque ed in diverse tipologie. Corte, lunghe su minigonne, gonne, cappotti davvero onnipresenti a dare il cosiddetto effetto “Twist” al capo indossato. Da Boss a Bottega Veneta a Cristiano Burani passando per Fendi e Prada. A caratterizzare la moda invernale 2021 torna inesorabilmente il “Nero” re per definizione dei colori invernali ( e non solo) come abbiamo visto nelle sfilate di Bottega Veneta, Versace e N21 .

Spalle over, tailleur pantaloni, flat shoes e… Catene!

Come affermato nella promessa, un capo da non perdere per la prossima stagione è il cappotto con le spalle over. Spalle Over, a palloncino o smisurate, questa è la regola di moda che ritroviamo in Sportmax, Boss e Fendi. Da tenere sott’occhio anche i tailleur pantaloni, il color verde lime che torna alla ribalta, le stampe allover. Da non perdere nemmeno le Flat shoes per il totale stile comfort e come accessori? Catene, Catene e ancora Catene!!!