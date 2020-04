Samantha De Grenet cambia look. Capelli corti a caschetto, colore biondo platino, la nota conduttrice televisiva

L’attrice italiana Samantha De Grenet sfoggia il nuovo look su Instagram capelli corti biondo platino. Come tutti i vip che si rispettano, anche lei è pronta a raccontare come sta vivendo questo periodo di isolamento. Samanta De Grenet, sposata con Luca Barbato dal quale ha avuto un figlio Brando, dopo aver attraversato un momento molto difficile dovuto alla malattia ci racconta la sua quarantena.

La conduttrice televisiva, infatti, ha dovuto affrontare un duro periodo, vittima di un tumore al seno, combattendo prima contro la malattia poi con le conseguenze psicologiche da essa apportate.

Dichiara infatti, di aver vissuto momenti drammatici dove addirittura non riusciva a specchiarsi. Oggi la vediamo in splendida forma fisica ma anche psicologica mentre gioca al cambio look sui social.

Samanta De Grenet nuovo look: “Tutti pensano a cambiare il mondo”

Meraviglioso ad oggi vedere Samanta de Grenet in splendida forma sui social mentre gioca al cambio look. E’ di poche ore fa il post della De Grenet su Instagram, dove indossa una parrucca biondo platino e scrive:” Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso. In edicola sul settimanale Gente ho giocato con diversi look. Questo vi piace?”. Questa la domanda della showgirl alle quale i suoi fan rispondono in centinaia.

Samanta De Grenet nuovo look biondo platino

Samanta De Grenet look nuovo sui social ma i suoi fan la preferiscono al “naturale”

Impazza sui social il post della De Grenet e del suo cambio look, centinaia i commenti sulla foto di Instagram, dove la showgirl appare con indosso una parrucca bionda platino e un caschetto stile Caterina Caselli. Molti i commenti da parte dei suoi fan e moltissimi i complimenti. Per rispondere alla sua domanda: “Nooooooo Samantha !!!! Non cambiare!!!”, “Riccia mora e coi capelli lunghi sei uno schianto e bellissima… Così saresti solo carina” scrivono i fan.