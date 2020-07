Renon, il motore di ricerca per la Moda sostenibile.

Arriva Renon, il motore di ricerca che unisce in un’unica soluzione una vasta scelta di articoli eco-friendly. Lanciata da quattro giovani italiani, online e consultabile anche attraverso l’app. Startupbootcamp, il programma di accelerazione per startup innovative nel settore FashionTech di cui sono partner anche grandi gruppi come Prada Group, Marzotto Group, Canclini S.p.A., ha inserito Renon nella Top Ten dei prodotti consultabili per la tecnologia applicata alla moda.

La mission: accelerare trasformazione della moda verso un’industria più sostenibile.

Renon, il motore di ricerca a sostegno della moda sostenibile. Attraverso il suo utilizzo possiamo sbizzarrirci nelle ricerche più disparate, dalla style inspo alla comparazione di prezzi, per arrivare alle informazioni sui materiali con la garanzia del rispetto dei valori etici. Inoltre, recentemente, lo stesso motore ha lanciato il glossario della moda sostenibile. Una guida digitale che al momento vanta circa voci di glossario. Una scelta azzeccata quella di Renon dal momento che da tre anni a questa parte il mercato della moda eco-friendly (appoggiata anche da Pharrell Williams) ha avuto un impennata non indiferrente.