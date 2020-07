Benessere e Salute: i denti macchiati non dipendono solo dai cibi e bevande, svelate le altre cause

Benessere&Salute, Avere i denti macchiati, un problema che affligge molte persone sopratutto nell’era come questa, dove i selfie e le foto postate sui social fanno tendenza e sono all’ordine del giorno. Sino ad oggi la colpa dei denti non completamente bianchi è sempre stata data alla poca igiene, ai cibi, alle bevande e alle sigarette. Dunque, cosa fare per ovviare questo problema?

In realtà le cause sono altre. Scopriamole insieme. A svelare le cause reali e spesso celate dei denti macchiati è Alessandro Crea, segretario della SidP.

Quest’ultimo in merito all’argomento in questione ha dichiarato, che le cause dei denti macchiati possono celarsi in

La porosità dei denti

La recessione delle gengive

Metabolismo alterato dal ferro

Benessere e Salute: rimedi per un sorriso smagliante