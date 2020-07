Cinema: online il trailer del film che segnerà il grande ritorno di Megan Fox, “Rogue”, rilasciata la data di uscita on demand

Icona sexy del cinema americano, ha fatto girare la testa a produttori, attori, registi, spettatori e anche cantanti (vista la sua recentissima lovestory). Stiamo parlando di Megan Fox, che tornerà presto al cinema, ma in una veste del tutto nuova, con un thriller d’azione dal titolo Rogue. Nel film, distribuito da Lionsgate, diretto e co-scritto da M.J. Bassett, l’attrice per la prima volta si appronterà a combattere contro i leoni e si mostrerà in veste di mercenaria.

Trama, trailer e data di distribuzione

Meghan Fox, nel suo Rogue, è O’Hara e guida una vivace squadra di soldati in una missione audace: salvare gli ostaggi dai loro rapitori nella remota Africa. Ma mentre la missione procede male e la squadra è bloccata, la squadra di O’ Hara, magistralmente interpretata dall’attrice, deve affrontare un sanguinoso e brutale incontro con una banda di ribelli e l’orda di leoni famelici e infuriati che incontrano. Il trailer di Rogue è online da pochissimo. Il film sarà distribuito in America il 28 agosto on demand. Presto disponibile anche in Italia.