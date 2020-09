Uomini e Donne: la scelta di Jessica Antonini è Davide Lorusso

Il trono più veloce di sempre. Jessica Antonini, la tronista, ha scelto il corteggiatore Davide Lorusso

Jessica Antonini, una delle troniste della stagione appena iniziata del dating di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, a poche settimane dall’inizio del suo trono ha già fatto la sua scelta. Il trono più veloce nella storia di Uomini e Donne che ha lasciato tutti senza parole, redazione compresa. Una scelta talmente rapida quella di Jessica che la produzione non ha fatto nemmeno in tempo a far scendere i classici e storici petali della scelta.

Jessica e Davide lasciano lo studio mano nella mano

A dare lo scoop dell’anticipazione IlVicolodelleNews che rivela la scelta della tronista. Una scelta prevedibile anche se affrettata, il pubblico a casa ed i presenti in studio avevano capito che la scelta di Jessica sarebbe stata Davide fin dal primo scambio di sguardi fra di loro. Fra i due è stato subito colpo di fulmine e la loro empatia e complicità han fatto si che Jessica prendesse una decisione di parte. Nella puntata di venerdì sembrava esserci un po’ di zizzagna fra i due ma poi le cose devono aver cambiato rotta, almeno secondo quanto affermato da IlVicolodelleNews. Niente baci al momento della scelta per la coppia ma solo tanti e tanti abbracci. Il colpo di fulmine fra Jessica e Davide durerà???