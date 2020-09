Nuovo appuntamento con il dating di Canale 5 Uomini e Donne di Maria de Filippi, ecco il riassunto della puntata del 18 settembre

Oggi si è conclusa la seconda settimana della messa in onda di Uomini e Donne e si iniziano a delineare le coppie gli intrighi amorosi all’interno dello studio, ecco cosa è successo durante la puntata del 18 settembre. Tina Cipollari e Gianni Sperti sempre presenti ed attenti alle evoluzioni fra dame e cavalieri e tronisti e corteggiatori. Valentina Autiero dopo aver ricevuto il terzo rifiuto da Nicola Vivarelli volta pagina, pur portando dentro ancora del rancore verso il cavaliere. Rancore che duranteil dating l’ha fatta esplodere nel momento in cui il cavaliere, Nicola Vivarelli, applaude ed esulta davanti alla scelta della dama di accettare un corteggiamento da parte di un ragazzo molto più giovane. Valentina esplode contro Nicola e sbotta: “Buffoncello”.

Jessica, Sophie e Davide il nuovo triangolo amoroso di Uomini e Donne

Uomini e Donne 18 settembre: Jessica, Davide, Sophie, triangolo amoroso?

Durante la puntata di Uomini e Donne del 18 settembre tutto sembra procedere per il meglio. Pochi gli scontri tra Tina e Gemma, giusto qualche battutina di Tina nel momento in cui Dama Gemma scherzando fa gli squat con Facundo. Arriva il momento della tronista Sophie e qui iniziano i guai. Dopo aver mandato in onda l’RVM dell’esterna di Facundo e Sophie, la padrona di casa del dating si trova di fronte ad un vero e proprio triangolo amoroso. Jessica, l’altra tronista, fa esplodere una bomba rivelando che durante l’esterna Davide ( suo corteggiatore) avrebbe ammesso di provare curiosità nei confronti di Sophie.

Due troniste per un solo cavaliere

La situazione sembra però essere abbastanza controllata poichè Sophie afferma di non voler uscire con lui. Il problema resta però la fiducia di Jessica nei confronti del corteggiatore. La tronista (Jessica) tira fuori le unghie e mostra il suo carattere deciso e fermo facendo capire senza mezzi termini che Davide è li solo per lei altrimenti può anche andarsene. Wow Jessica ha spiazzato tutti e tutte, staremo proprio a vedere cosa succede durante le prossime puntate del dating.