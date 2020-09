Davide non riesce a comprendere il comportamento “libertino” della sua fidanzata

Secondo appuntamento per Temptation Island ieri sera. Un’edizione carica di colpi di scena, anche ieri sera sono venuti a galla tradimenti e comportamenti inaspettati. Una delle coppie più seguite del reality è quella composta da Serena e Davide.

Due anni e otto mesi insieme in un rapporto stretto dalla morsa della gelosia. Una situazione al limite dove basta davvero poco per farla naufragare.

Temptation Island: Davide “Ha perso la sua compostezza di donna”

Dopo aver visto l’RVM sulla sua fidanzata, Davide, non è riuscito a proferire parola. Rivolgendosi alla Marcuzzi, il giovane, ha dichiarato: “L’unica verità che ti posso dire è che quando si tratta di Serena io non ci capisco nulla ed ho bisogno di tempo per metabolizzare“.

Poi aggiunge: “Non mi aspettavo questo avvicinamento e questo comportamento. Sono tentato di chiedere il falò di confronto ma ci voglio pensare“.

Davide riuscirà a superare la gelosia?

Rientrati al villaggio, Davide, si è lasciato andare con Gennaro al quale ha confessato: “All’inizio io le ho dato la libertà ma lei non se l’è saputa gestire, ha perso la sua compostezza di donna”. Serena ascoltando queste parole ha controbattuto: “Io non ho mai perso la mia compostezza di donna. È lui che ha un problema“. Davide riuscirà a superare l’asfissiante gelosia?