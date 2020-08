Ballando con le stelle bloccato dal Covid: Rosalinda Celentano negativa

Presunto caso di Coronavirus a Ballando Con Le Stelle: il dancing show di Rai Uno potrebbe andare bloccato. Dopo l’indiscrezione lanciata da Giovanni Ciacci questa mattina durante la tramissione condotta da Alessio Viola e Adriana Volpe – Ogni Mattina – in molti hanno messo in dubbio la partenza del talent di Milly Carlucci. Intanto, Leggo è in grado di affermare che la figlia di Adriano Celentano è risultata negativa al test sul coronavirus, contrariamente a quanto riportavano alcune voci che si erano diffuse in un primo momento.

Hanno trovato due positivi al Covid-19, due ballerini

Lunedì 24 agosto erano iniziate le prove del talent Rai. Sui social Milly Carlucci tramite l’account di Ballando con le Stelle avvisa tutti i partecipanti che sono stati sottoposti a controlli medici e a visite in merito al proseguo del programma. Questa mattina la brutta notizia: sarebbero risultati positivi al Coronavirus due dei concorrenti di Ballando Con Le Stelle, tanto da rendersi necessaria la sospensione delle prove e la sanificazione di tutti gli ambienti. Al momento Leggo può confermare che Rosalinda Celentano, a dispetto dei rumors diffusi questa mattina, è risultata negativa ai tamponi. Tutto lo staff del talent Ballando, non solo il cast, si sottoporrà ad ulteriori esami.

Coronavirus a Ballando con le Stelle, programma bloccato?

Le coppie della nuova edizione del talent sono:

– Barbara Bouchet con Stefano Oradei;

– Ninetto Davoli con Ornella Boccafoschi;

– Lina Sastri con Simone Di Pasquale;

– Paolo Conticini con Veera Kinnunen.

– Daniele «King Toretto» Scardina con Anastasia Kuzmina;

– Antonio Catalani con Tove Villfor;

– Vittoria Schisano insieme a Marco De Angelis;

– Elisa Isoardi con Raimondo Todaro;

– Costantino della Gherardesca con Sara Di Vaira;

– Gilles Rocca balla con Lucrezia Lando;

– Tullio Solenghi con Maria Ermachkova;

– Alessandra Mussolini con Mykael Fonts

– Samuel Peron con Rosalinda Celentano.