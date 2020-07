Taylor Swift: “Folklore” è in arrivo per tutti i suoi fan.

Taylor Swift: Il suo nuovo album è uscito! Si tratta di un album composto interamente da nuove canzoni. La collezione di brani, che include titoli come “Epiphany”, “Peace”, “The Last Great American Dinasty” e “Illicit Affairs”, è l’ottava per l’artista e la prima dopo “Lover” del 2019: “Molte delle cose che avevo previsto di fare quest’estate non si sono avverate, ma c’è qualcosa che non avevo programmato e che è invece successa”, ha scritto la dieci volte Premio Grammy sul suo profilo Instagram.

Tatlor Swift e il suo ultimo album, ecco con chi ha collaborato per realizzarlo

Taylor Swift: Ecco come le sue dichiarazioni laciano trasparire tutta la sua soddisfazione in merito al suo ultimo album.- “Ho scritto e registrato questa musica in isolamento, ma sono riuscita a collaborare con alcuni dei miei eroi musicali”, tra cui Jack Antonoff, Bon Iver, Aaron Dessner della band The National e William Bowery.

Su Instagram Taylor ha aggiunto alcune riflessioni sulla pandemia e sui tempi strani e difficili in cui l’album ha visto la luce

“Prima di quest’anno avrei probabilmente pensato e ripensato quale sarebbe stato il momento ‘perfetto’ per pubblicare questa musica, ma i tempi in cui viviamo continuano a ricordarmi che non c’è nulla di garantito. I miei istinti mi dicono che, se se hai fatto qualcosa che ami, devi semplicemente farlo uscire nel mondo”.

L’edizione standard di “Folklore” avrà 16 brani, mentre quella deluxe ne includerà uno in più: “Poiché questo è il mio ottavo album in studio, ho fatto otto edizioni Cd deluxe e otto edizioni deluxe in vinile disponibili per una settimana”.