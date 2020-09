Francesco Renga si prepara a tornare live nel 2021 con “Insieme Tour”, mentre i Tiromancino annunciano un inedito



Renga e Tiromancino sono entrambi impazienti, come molti cantanti, di tornare sulla scena e riprendere quello che prima era considerata la “normalità”. Un grande in bocca al lupo a tutti gli artisti affinchè le date dei tour restino confermate una volta per tutte! Vediamo quali saranno le novità… Renga e Tiromancino cosa avranno mai in comune? Nuovi tour e nuovo inedito!

Tour e date

“Mai come questa volta programmare un nuovo tour mi provoca così tante emozioni – racconta Renga. Tanta è la voglia di tornare a cantare per la mia gente, con la mia gente! Finalmente sperare di poterli abbracciare tutti e magari non solo con lo sguardo. È un po’ come tornare a vivere, una vera e propria epifania…” Queste la date confermate: 14 maggio Torino, 16 maggio Milano, 17 maggio Bologna, 21 maggio Brescia, 24 maggio Bari, 26 maggio Napoli, 28 maggio Roma, 30 maggio Firenze. Biglietti in vendita dall’8 settembre.

È attualmente in rotazione radiofonica il suo ultimo singolo “Insieme: Grandi Amori” (Sony Music), scritto insieme a Daniele Coro e Diego Mancino e prodotto da Dario Faini e Daniele Coro.

Renga e Tiromancino: date concerti e album. Novità?

“Finché ti va”

Cantanti famosi-Federico Zampaglione ha annunciato ufficialmente la pubblicazione del nuovo singolo inedito della band Tiromancino, dal titolo “Finché ti va”. Il brano, prodotto e arrangiato da Zampaglione e da Jason Rooney, sarà disponibile dall’11 settembre. arà un primo assaggio del prossimo progetto discografico della band.

“Non è facile per me parlare di questa canzone – racconta Zampaglione – perché ha una natura così intima e romantica che tende ad entrarmi sottopelle e a parole non riesco a descriverla bene. Va ascoltata, chiudendo gli occhi e lasciandosi andare”.

Il cantante spiega poi che “è stata scritta a novembre, ma visti gli accadimenti ho voluto tenerla segreta e aspettare il momento giusto per farla venire alla luce”.