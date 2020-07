Chi è Pierpaolo Piccioli? Tutto quello che c’è da sapere sul designer e sulla sua scalata verso il successo con il brand Valentino

Diplomato all’Istituto Europeo di Design a Roma, Pierpaolo Piccioli, nato nel 1968, sognava di diventare regista, ma questa sua passione si è trasformata in un fenomeno fashion. Piccioli infatti è diventato un influente designer soprattutto grazie alla sua collaborazione con Valentino, brand di cui è direttore creativo.

Il percorso verso il successo

Pierpaolo Piccioli si è fatto conoscere collaborando con Fendi insieme a Maria Grazie Chiuri a partire dal 2008. Ma questo fu solo l’inizio. Il suo modo di usare i colori e il gioco di volumi e accostamenti dal forte impatto visivo divennero i suoi segni distintivi che lo portarono alla maison Valentino come designer di accessori. Presto però raggiunse i vertici dell’azienda e oggi si trova al 16° posto nella classifica delle 100 persone più influenti del 2019 secondo il Times.

La vita privata

Il suo matrimonio con Simona è sempre stato lontano dai riflettori, ma in rare occasioni Pierpaolo Piccioli (anche autore di Vanity Fair) ha descritto così la sua storia d’amore: “Abbiamo costruito tutto insieme, pezzo dopo pezzo: a Roma mi invitavano in case meravigliose, ma io ero poi contento di tornare alla nostra, coi due letti singoli legati col fil di ferro”. Il designer e la sua attuale moglie si sono conosciuti all’età di 19 anni e da allora non si sono più separati, oggi hanno tre figli.