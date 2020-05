Emma Muscat, la cantante di Amici ha un nuovo fidanzato dopo Biondo

La notizia è di pochissimi minuti fa. Emma Muscat ha un nuovo fidanzato. Dopo la fine della relazione con Biondo, nella diretta Instagram di oggi con Chi, la cantante di Amici 17 ha rivelato che il suo cuore è tornato a battere. Durante l’intervista, la bella cantautrice maltese confessa di essere tornata nella sua terra a causa del Coronavirus, ammettendo che, sotto un certo punto di vista, è contenta di aver maggior tempo da dedicare alla sua famiglia. “Sono tre anni che non mi fermo, è bello passare del tempo con la mia famiglia. Mia mamma è felice di avermi qui”.

La Muscat, impegnatissima per il lancio del suo nuovo album, decisa a non rivelarne il titolo, dichiara di non volerlo fare uscire in questo periodo, ma di voler aspettare che la situazione si calmi un po’, magari verso ottobre. Un’estate diversa quella che ci aspetta quest’anno, dove il ruolo della musica sarà ancora più importante.

“Il mio cuore è appassionato” Amici, Emma Muscat nuovo fidanzato a Malta

Tra l’imbarazzo e i sorrisi, Emma si lascia sfuggire che il suo cuore è impegnato. La cantante di Amici afferma: “Il mio cuore è appassionato, ci siamo conosciuti in spiaggia, a causa del mio lavoro non abbiamo molto tempo da trascorrere insieme, è maltese come me, ma non fa parte del mondo dello spettacolo”.

Emma Muscat di Amici, dopo Biondo ha un nuovo fidanzato

La notizia fa impazzire i fan che, impegnati a seguire la diretta, non aspettano nemmeno che finisca il collegamento, per commentare: “Colpo di Fulmine in spiaggia”. Anche la giornalista Azzurra si lascia sfuggire: “Un incontro senza trucco“, quasi a voler dire: senza trucco, senza inganno.

Prima di chiudere il collegamento la giornalista di Chi riesce ad estorcere una promessa ad Emma Muscat, un’esibizione a Milano in pianoforte. La cantante di Amici accetta affermando: “Intonerò per voi la canzone che mi ha fatto conoscere…!”. E ora ci resta solo da scoprire il nome del suo nuovo fidanzato.