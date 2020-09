Puntata e pomeriggio da dimenticare per Gemma Galgani quello appena terminato nello studio di Uomini e Donne

Nuovo appuntamento per il dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Una puntata, quella odierna, davvero da dimenticare almeno per quanto riguarda Dama Gemma. Come è noto ai fan del programma la frequentazione fra Gemma e Nicola Vivarelli sembra ormai esser giunta al termine.

La dama sebbene abbia già iniziato un nuovo percorso sembra però non digerire la presenza di Nicola in studio.

UeD: Scontro agguerrito fra Gemma e Tina Cipollari

La puntata inizia subito con dei momenti difficili, almeno riguardo a Gemma. La dama, infatti, viene immediatamente attaccata da Tina a causa del suo sfogo mandato in onda prima di farla entrare in studio. Nello sfogo, Gemma, accusava Tina di mancarle di rispetto e di farla sentire sempre sotto accusa.

A far infuriare l’opinionista non sono state le accuse mossa dalla dama quanto gli appellativi che quest’ultima utilizzava nello sfogo riferendosi all’opinionista. La lite fra le due si accende molto rapidamente ed in men che non si dica si ritrovano una contro l’altra ad urlarsi contro. Fortuna che esistono le misure di sicurezza altrimenti ne avremmo viste davvero delle belle!

UeD Gemma, dopo Tina ci pensa Nicola a darle il colpo di grazia

Purtroppo per Gemma, dopo lo scontro con la Cipollari, la puntata segue mantenendo lo stesso livello di difficoltà ed imbarazzo per Gemma. La dama, che seppur abbia voltato pagina non riesce a dimenticare Nicola, ha dovuto fare i conti non solo con le quattro ragazze che si sono presentate ma anche con l’Autiero che si è riproposta a Nicola.

Il colpo di grazia per Gemma, però, è arrivato quando Nicola ha rifiutato sia le ragazze che Valentina dichiarando di intrattenere già una “nuova” frequentazione all’interno dello studio con Veronica.