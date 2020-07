Giovanna e Sammy dopo la crisi arriva l’indiscrezione su Giovanna Abate

Uomini e Donne novità: Giovanna Abate baciata dallo sconosciuto Cristian? Giovanna e Sammy al centro dei gossip per la loro presunta rottura. Da qualche settimana finiti su tutti i giornali e sul web a causa di questo gossip, i due non hanno rilasciato nessuna vera e propria dichiarazione. A complicare la situazione, rendendola ancor più delicata, arriva l’indiscrezione pubblicata dalla nota influencer Deianira Marzano su Giovanna Abate.

Uomini e Donne, Giovanna e Sammy crisi per colpa di Cristian?

Giovanna e Sammy crisi: l’Abate e Sammy dopo la presunta relazione e ivi compresa la crisi sembrerebbe si siano lasciati. Mentre la notizia corre veloce sul web, è ancora tutto da confermare, ma arrivano delle indiscrezioni “bollenti” alle orecchie di Deianira Marzano che spiffera tutto. Sembrerebbe che quest’ultima sia stata contattata da un ragazzo di nome Cristian il quale sostiene di aver baciato l’ex tronista romana.

“Si è sentito usato da Giovanna…”

La Marzano condivide poi la notizia sul suo profilo Instagram aggiungendo un ulteriore dichiarazione del ragazzo in questione: “Il ragazzo di nome Cristian si è sentito usato da Giovanna. Vuole rilasciare un’intervista per raccontare come sono andate effettivamente le cose“.

La domanda a questo punto sorge spontanea: Giovanna e Sammy sono mai stati fidanzati?