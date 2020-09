Nuovo appuntamento del dating di Maria De Filippi, la padrona di casa non si trattiene con Nicola Vivarelli

Puntata ricca di colpi di scena quella odierna di Uomini e Donne, gli animi si scaldano quando Maria De Filippi fa accomodare tre Dame dalla parterre femminile: “Roberta, Carlotta e Valentina” mentre dalla passerella scende Nicola Vivarelli. Prima dell’arrivo di Nicola, Maria, fa parlare Roberta, da sempre corteggiata da Nicola, che con nonchalance svela alcune confidenze avute da Nicola sulle altre due dame. Il clima si surriscalda quando entra il cavaliere, Nicola, il quale invece di smorzare le accuse contro di lui peggiora la situazione.

Dal suo racconto, infatti, i parterre ed gli opinionisti in studio evincono che lui davanti a delle avance forti di Valentina si si tirato indietro ma nel raccontare ciò utilizza forse delle espressioni che lasciano intendere che Valentina si sia “gettata” fra le sue braccia invitandolo a salire in camera d’albergo mentre lui ha declinato l’invito da galantuomo.

Ued: Maria De Filippi non ce la fa più e rivolgendosi a Nicola Vivarelli esclama:” …ora non fare il santo!”

Uomini e Donne Nicola Vivarelli fa Tris di 2 di picche

Dopo qualche minuto o forse più di dibattito fra le dame ed il cavaliere, la discussione si accende e anche Gianni Sperti dice la sua. L’opinionista dichiara di non non comprendere il comportamento tenuto dal cavaliere e di non apprezzare i commenti ed il giudizio dello stesso su Valentina.

A non tenere il silenzio, sull’argomento, c’è anche la padrona di casa Maria De Filippi. La De Filippi rivolgendosi a Nicola esclama:” Ehh dai …non fare il Santo adesso!”.

UeD: Il triangolo di Nicola non finisce bene, due picche da tutte e tre le dame

La discussione fra le tre dame e Nicola non si spegne anzi continua ad accendersi in seguito alle dichiarazioni rilasciate da Roberta su Nicola. Valentina, indignata per le offese ricevute, si alza e torna nel parterre. La segue nell’immediato anche Roberta mentre Carlotta si sofferma ancora incredula delle affermazioni di Nicola ed insospettita da quelle di Roberta.

Purtroppo per Nicola dopo una serie di “scoperte” da parte di Carlotta sui comportamenti tenuti dal cavaliere nei confronti delle altre dame, la stessa decide di alzarsi e di tornare nel parterre. Insomma giornata nera per il cavaliere Nicola che in meno di mezz’ora colleziona ben tre due di picche!!!!!