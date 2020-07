UeD News: Sammy è tonato insieme alla moglie e addio alla tronista romana Giovanna Abate

Sammy e Giovanna, la coppia finita nell’occhio del ciclone dei gossip subito dopo l’uscita come coppia dal dating che li ha fatti conoscere a “Uomini e Donne“. La storia d’amore fra Giovanna e Sammy sembra esser giunta ormai al capolinea. Le voci su la loro relazione sono iniziate subite dopo l’uscita dal programma che li ha uniti. Con l’assenza di lei al compleanno del Vocalist, l’Abate ha conclamato la rottura definitiva. Il tempo che i due passavano assieme è diventato sempre meno, fino a quando, l’ex tronista non ha rivelato al Magazine del dating show di vivere un momento di “riflessione”.

Nessuna conferma sulla loro rottura al momento, ma sembrerebbe, che il cuore del cavaliere abbia ricominciato a battere per l’ex moglie, nonché, madre di suo figlio.

UeD News, la farsa di Sammy e Giovanna è finta e torna dalla moglie

Sembra già passato molto tempo ma in realtà era poco più di un mese fa quando Giovanna Abate scelse Sammy Hassan a Davide Basolo, l’Alchimista. Dopo la confessione del periodo di crisi e riflessione di Giovanna al magazine, arriva l’indiscrezione da parte della influencer Marzano.

Quest’ultima ha reso note tutte le segnalazioni che le sono arrivate secondo le quali il vocalist che ha conquistato il cuore della bella tronista romana, Sammy Hassan, sia ritornato a far coppia con l’ex moglie Elena Cat o forse non si sia mai lasciato con quest’ultima, dubbio che la tronista ha nutrito per tutta la durata del programma.

“Tantissimi utenti mi hanno segnalato che Sammy sarebbe tornato con l’ex moglie…”

La Marzano su Sammy e Giovanna ha dichiarato: “Tantissimi utenti mi hanno segnalato che Sammy sarebbe tornato con l’ex moglie, tant’è che si sentiva la voce di lei sul lettino, e che lui non l’abbia comunicato perchè senno perde i follower. Chi vivrà, vedrà!!!“. L’influencer, considerati i dubbi, come sopra abbiamo riportato hanno afflitto Giovanna durante il programma, ovvero, il legame ancora esistente con l’ex moglie. La stessa influnecer ha deciso di pubblicare su IG il suo dubbio su Giovanna su Sammy: “Sammy non si è mai lasciato con Elena Cat?”

L’89% ha risposto che la coppia Sammy e Elena non si sia mai lasciata. Dunque la partecipazione a Uomini e Donne era tutta una farsa? Il tempo sarà rivelatore…..