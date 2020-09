Gemma e Nicola, Giovanna e Sammy come saranno andate avanti le loro storie dopo la chiusura chiusura estiva di Uomini e Donne?

Li abbiamo lasciati tutti felici e sopratutto insieme Gemma e Nicola, e Giovanna e Sammy. Ad inizio Giugno si sono spente le telecamere del dating di Maria De Filippi “Uomini e Donne” per la pausa estiva e abbiamo potuto seguire i nostri amati protagonisti del programma appena citato sui giornali di gossip e sui social. Ma cosa è successo davvero?

Gemma Galgani si allontana da Nicola Vivarelli e si prende cura di se!

Ad inizio stagione estiva, dopo la chiusura del palinsesto televisivo, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli alias “Sirius” si sono allontanati. La colpa? Vuoi la distanza, vuoi la differenza d’età. Le motivazioni ancora non sono state confermate. Il vero scoop riguardante la bella dama, e acerrima nemica della nota opinionista Tina Cipollari, riguarda l’annuncio fatto proprio dalla stessa. Gemma, infatti, avrebbe dichiarato di essersi sottoposto a qualche “ritocchino” di chirurgia estetica: il “Lifting” facciale! Come reagirà la Cipollari? Vedremo un’altro scontro fra le due “protagoniste del dating show?

Uomini e Donne: Gemma si ritocca e Giovanna si scontra con Sammy

Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono lasciati, ma cosa è successo?

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 27 agosto c’è stato un duro scontro fra Giovanna Abate e Sammy Hassan. I due hanno infatti ammesso entrambi che la loro storia al di fuori dello studio non è mai decollata. Giovanna si è infatti lamentata del fatto che Sammy non l’abbia mai accolta davvero, racconta infatti la tronista che una volta entrata in casa di Hassan lì ha trovato una foto del battessimo del figlio insieme all’ex moglie. Fatto questo che li ha portati ad una furiosa lite e che ha fatto sentire l’Abate non accettata. Gli animi nello studio del dating show si sono scaldati parecchio nel momento in cui entrambi si sono accusati di essere più desiderosi di fama che in cerca d’amore. La Abate adesso pare che si sia riavvicinata a Davide Basolo.

Uomini e Donne News: Chi troveremo ancora in studio la prossima stagione?

Uomini e Donne sta per tornare oltre ai storici ed indiscussi protagonisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, alla Padrona di casa “Maria De Filippi” chi troveremo nella parterre? Pamela e Enzo Capo, Carlotta, Aurora, Roberta, Veronica Ursida (che era uscita con Giovanni), Valentina Autiero,Armando Incarnato e Diego ed immancabilmente la dama per eccellenza Gemma Galgani.