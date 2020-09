Puntata carica di colpi scena quella di ieri di Uomini e Donne Paolo bacia Gemma poi l’ennesimo scontro tra Gemma e Tina Cipollari

Paolo bacia Gemma, poi arriva la mazzata… La puntata si apre come spesso accade con Gemma Galgani ancora protagonista a Uomini e Donne. Maria inizia facendo vedere a Tina un RVM sul post puntata di Gemma della settimana scorsa. Come previsto in studio si accende la discussione. Gemma, nel RVM, dà la colpa a Tina e a Gianni Sperti (i due opinionisti) delle sue ansie e “paturnie” nel programma.

La “dama” torinese sostiene di non sentirsi libera e costantemente sotto tiro dei due. Tina, dal canto suo, non aspetta nemmeno la fine della registrazione e passa al contrattacco. Dettaglio da non trascurare è la rivelazione da parte di Maria, circa il bacio fra Gemma e Paolo. Un bacio “umido” come lo ha definito la stessa Gemma.

Paolo bacia Gemma che ammette l’interesse, lui la smonta subito

UeD: Paolo bacia Gemma, lei lo definisce “un bacio umido”

Dopo la rivelazione del bacio fra Gemma e Paolo l’atmosfera in studio si scalda. Tina e Gianni non riescono a capire il significato dell’aggettivo “umido” e cercano delle spiegazioni che Gemma a quanto pare non riesce a fornire. Il problema scoppia quando entra in studio Paolo. Il cavaliere, con il suo fare sempre molto deciso e netto, spiega di aver dato a Gemma un classico bacio a stampo, come quelli dati con la mascherina.

Infastidita Gemma balla lo stesso

Dama Gemma non controbatte ma la sua espressione la dice lunga. Il tempo a loro disposizione finisce e seppur infastidita, Gemma, balla con un bel sorriso “stampato” una meravigliosa canzone di Lucio Battisti.