Uomini e Donne over oggi, dopo tanti confronti tra Enzo e Pamela durante le puntate del trono over arriva quello decisivo

Enzo Capo e Pamela Barretta la storia infinita. Nella puntata precedente del trono over avevamo lasciato Pamela in lacrime in studio a causa dell’assenza di Enzo. Il cavaliere, infatti, avevo deciso di non presentarsi in studio e di non rispondere nemmeno più al telefono. Dichiarando così finita la relazione fra lui e Pamela. Oggi il cavaliere sorprende tutti e si presenta in studio.

Seduti uno davanti all’altra, Enzo e Pamela il confronto continua. Lui impettito, sguardo impenetrabile lei tesa come una corda di violino e voce tremolante nell’intento di trattenere lacrime e nervosismo. Il battibecco inizia subito e i toni si alzano e diventando inquieti.

Pamela e Enzo Capo Finiscono in tribunale

Il giovane avvocato inizia un monologo dove elenca le motivazioni che lo hanno portato a chiudere la relazione con Pamela ed a non presentarsi in studio nella puntata precedente. Il cavaliere sostiene di non essere stato ben voluto nella vita della dama che secondo lui lo avrebbe tenuto sempre a debita distanza dal suo entourage quotidiano. Nell’elencare tutte le motivazioni della rottura Enzo sottolinea in particolar modo il distacco che Pamela avrebbe intenzionalmente creato tra lui ed il figlio e la presenza constante dell’ex di Pamela.

Ex che secondo Enzo avrebbe continuato a farle regali di valore ed a occupare un posto importante nella sua vita ed in quella del figlio dal quale verrebbe ancor chiamato Papà. Pamela nel vedere strumentalizzato il figlio non ci stà, e prende la parola. La dama con una calma inverosimile non nasconde che il figlio è molto legato al suo ex, ex che tra l’altro ha fatto parte delle loro vite per ben dieci anni.

Con tono deciso ed arrabbiato, la dama, spiega allo studio che i regali a cui si riferisce Enzo appartengono al passato. Enzo, allora, rincalza e cerca di insinuare che l’attività avviata da Pamela sia frutto proprio dei “generosi” regali fatti dall’ex. Nell’udire tale affermazione Pamela esplode.

Pamela esplode e tuona contro Enzo:”Sei un pezzente…”

Pamela Barretta si senta offesa dalle insinuazioni di Enzo Capo, il quale secondo lei vuole insinuare che con l’ex “facoltoso” Pamela non abbia solo un legame puramente affettivo dovuto ai dieci anni condivisi. Secondo il cavaliere i due avrebbero ancora una “Love Story” e dietro il successo economico dell’attività avviata da Pamela ci sarebbe sempre lo zampino dell’ex. La Barretta dimentica le telecamere e reagisce accusando pesantemente Enzo:” Stai zitto che sei un pezzente!!!!!”.

La padrona di casa, Maria De Filippi, cerca di far rientrare la situazione e di riportare in studio la tranquillità ma oramai è irrecuperabile.

” Io e te finiremo in Tribunale!!!!!!”

Durante il confronto scontro i due si sono più volte attaccati e la De Filippi ha cercato sempre di calmare gli animi. Dopo un elenco lunghissimo fatto da Enzo sulle mancanze di Pamela, la stessa controbatte dichiarando con fermezza che le accuse che Enzo le rivolge sono quelle che lei dovrebbe fare a lui. La dama spiega infatti che, dopo tutte le scenate di gelosia subite e le accuse rivolte a lei insinuando di infangare il nome del cavaliere sui social, in realtà è lui che infanga il suo nome.

Pamela racconta allo studio di un like messo da Enzo sui social ad un commento molto offensivo nei suoi confronti. Niente la situazione continua a degenerare e Pamela tuona contro Enzo:” Io e te finiremo in tribunale!”. Minaccia o semplice promessa?