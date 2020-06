UeD oggi, Giovanni abbandona Uomini e Donne: addio a Veronica

UeD oggi – Nuovo appuntamento per il trono over, in seduta Veronica e difronte a lei Giovanni. I due che in passato hanno fatto tanto chiacchierare per i loro comportamenti da coppia ufficiale, oggi lasciano lo studio insieme ma separati. A prendere la decisione proprio il cavaliere della parterre uomini.

Dopo aver parlato prima in privato con la bionda Dama, Giovanni sgancia la bomba e rivolgendosi a Maria dichiara:” Io oggi lascio il programma!”. Con questa dichiarazione Giovanni lascia tutti basiti fra i più increduli troviamo l’opinionista Gianni Sperti.

Giovanni lascia “Uomini e Donne”, ecco perchè…

UeD News – Dopo molte discussioni Giovanni ha preso la sua decisione di lasciare il programma. Il cavaliere sin dall’inizio aveva dichiarato la poca fiducia riposta nelle donne a causa dei suoi trascorsi passati. In seguito alla dichiarazione di Luca nei confronti di Veronica, Giovanni, e soprattutto per la reazione di gelosia avuta il cavaliere ha ammesso di non riuscirsi a fidare di Veronica.

Dichiarazione questa che ha avuto come conseguenza l’abbandono del programma da parte di Giovanni, il quale ha però voluto sottolineare che lui era nel programma con l’unico obbiettivo di trovare una compagna e dal momento che si è reso conto dell’impossibilità della cosa da parte sua ha preferito lasciare.

UeD oggi, Gianni Sperti non comprende la decisione di Giovanni

UeD News – Tutti basiti in studio per la decisione di Giovanni che nonostante lo zampino della padrona di casa, Maria De Filippi, che ha tentato invano più di una volta di farli uscire insieme, decide di abbandonare lo studio separatamente lasciando Veronica in lacrime. Tra i più sorpresi c’è lui, Gianni Sperti!!!

L’opinionista aveva sempre dato per scontato la coppia Giovanni- Veronica e non riesce proprio a capacitarsi di questa scelta, arriva anche ad insinuare che forse sotto ci sia qualcos’altro.