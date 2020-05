Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma Galgani:” Gemma, ma che scenata stai facendo?”

Ued news: Tina esplode contro Gemma. Mentre Gemma è seduta difronte ad Occhi Blu per iniziare la loro conoscenza, Valentina lascia intuire un certo interesse, reciproco secondo lei, per Nicola. Gemma all’inizio non sembra comprendere, Maria entra in scena e le spiega cosa sta accadendo. La reazione di Gemma è tremenda. La Galgani sbotta come non hai mai fatto. Si alza e letteralmente manda Nicola Viovarelli (Sirius) a farsi benedire (utilizzando altri Termini). Una reazione del genere non l’avevamo mai vista nel corso degli anni.

Gemma fa per andarsene dallo studio quando si sentono le urla di Tina accompagnarla: “Ma ti rendi conto della scenata che stai facendo? Cosa pretendi la fedeltà? No, ma dico ti sei vista? Vengono tradite certe belle donne di trent’anni…..” Gemma s’inalbera ancora di più e si sfoga con Tina: “Perchè cosa mi manca?” Fra le due inizia un battibecco dei loro al quale Maria mette ben presto fine. Gemma non sembra però voler passar sopra all’accaduto.

Ued, Gemma torna alla seduta ma l’espressione del viso non mente

Ued news: Tina fuoriosa con Gemma: Occhi Blu al centro dell’uragano

Ued news: Si abbassano i toni in studio e Gemma torna alla sua seduta, non sembra però aver digerito l’affronto subito. Seduta e parzialmente calma si scaglia prima contro Valentina accusandola di intromettersi sempre e poi proprio contro Nicola. Il corteggiatore, però, cerca di farle capire che lui non ha fatto nulla di male e che è stata Valentina a pensare ed affermare l’intesa fra loro.

La puntata va avanti malgrado lo sguardo di Gemma nei confronti di Nicola e Valentina che grida vendetta. Nel frattempo Occhi Blu al centro dell’uragano Gemma è stato anche accusato dalla Dama, che rivolgendosi a lui ha detto: “Anche tu stai qui per me o per parlare con Nicola?“ Gemma ha mostrato un lato di se tenuto celato sino ad ora chissà se e a quali conseguenze porterà.