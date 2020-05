Uomini e Donne news, Veronica e Giovanni al centro del gossip: Spunta l’ipotesi di un altro corteggiatore

UeD news: Giovanni e Veronica stanno insieme? Forse si, forse no. Spunta l’ipotesi di un altro corteggiatore per Veronica Ursida. Oltre al trono over di Gemma con Nicola, nella puntata di ieri 13 maggio 2020 è scatta la polemica anche con Veronica Ursida e la sua decisione di non conoscer nessun altro. Seduti uno di fronte all’altra Giovanni Longobardi e Veronica Ursida, vengono attaccati in studio. I due dichiarano di non sentirsi una coppia nonostante lei abbia ammesso di non voler conoscere nessun altro per il momento e di non aver mai baciato Giovanni.

Gianni Sperti, noto opinionista della trasmissione, non ci sta e va su tutte le furie. Gianni dichiara di sentirsi preso in giro e di non capire come mai da due mesi si va avanti così senza impegni ufficiali ma dando solo a Giovanni il privilegio di poterla conoscere.

UeD news Veronica si infuria, non accetta la polemica

Giovanni Longobardi e Veronica Ursida

UeD news – Veronica Ursida non accetta le accuse di Gianni Sperti e dello studio. Sia lei che Giovanni controbattono, lei s’infuria e tuona in studio: “Sicuramente ho delle basi, a me quando piace una persona non va di conoscerne altre…… non siamo una coppia …potremmo anche darci un bacio e scoprire che non funziona… ma ancora presto”.

Giovanni e Veronica al capolinea?

Si attende la puntata di domani dove si aspettano grandi rivelazioni. Giovanni dopo aver passato un paio d’ore con Veronica è ancora più sicuro, desidera una storia seria… un figlio, ma all’orizzonte arriva un fulmine a ciel sereno. Forse un nuovo corteggiatore per Veronica? Lo scopriremo domani nella puntata del 13 maggio di Uomini e Donne.