Ued news: Pamela Barretta scoppia a piangere dietro le quinte di Uomini e Donne e Enzo abbandona lo studio

Ued News – Puntata di chiusura settimana per Uomini e Donne. La rottura fra Pamela e Enzo diventa definitiva. Oggi di nuovo presenti in studio Enzo e Pamela per un nuovo faccia a faccia. Mentre lei cerca la conferma dei sentimenti di Enzo, lui non dimentica il passato. Neanche Maria De Filippi che interviene cercando di farli chiarire riesce nell’intento.

Il confronto si trasforma ben presto in un “rinfacci-amento”. La Barretta non riesce a trattenere le lacrime ed esce dallo studio. Maria si collega con il dietro le quinte dello studio per continuare a far parlare Enzo con Pamela. Lui non molla, si sente offeso e chiede le scuse della Barretta.

Uomini e Donne, Pamela in lacrime non capisce di cosa deve chiedere scusa e perde Enzo

Ued News – Enzo che dentro di se si sente offeso e combattuto spiega alla padrona di casa, che ha già mandato giù tanti rospi per la Barretta e che ormai non la riconosce più. Aggiunge inoltre, che lei non ha mai chiesto scusa per quanto successo da Gennaio fino ad ora. Maria nel tentativo di rimettere insieme la coppia, chiede a Pamela se vuole chiedere scusa.

Il tentativo di Maria non viene subito colto da Pamela la quale inizia a parlare dicendo che lei non ha nulla per cui chiedere scusa

Davanti all'ennesimo tentativo di alterare la realtà da parte di lei, almeno secondo quanto dice Enzo, è esausto.

Si alza saluta tutti e se ne va. Questo sembra essere l’epilogo della storia d’amore di Pamela e Enzo. Una storia nata e finita sotto i riflettori, tra amore e gelosia. Chissà se a luci spente Cupido riesca a farli riunire…