Nuovo appuntamento del dating di Maria De Filippi, nuovo scontro fra Gemma Galgani e Tina Cipollari

Oggi in studio nuovo duro scontro fra le due storiche acerrime nemiche, Gemma e Tina. La puntata inizia subito con un divertentissimo fuori onda dove Tina Cipollari induce ironicamente il pubblico in studio dalla sua parte. Nel momento in cui entra Gemma l’atmosfera si riscalda e volano parole forti e dure.

Ued: Gemma contro Tina

UeD, Gemma, Tina: “Una donna tutta acqua e silicone!”

Dopo l’entrata in studio di Gemma l’atmosfera si scalda, le due (Gemma e Tina) iniziano un duro scontro dove Gemma si dichiara stufa dei comportamenti di Tina e Gianni Sperti ritenuti dalla dama fuori luogo e offensivi. Tina non ci sta e controbatte alzandosi addirittura dalla sedia, e mentre Tina è in preda ad uno dei suoi attacchi Gemma ne approfitta e sgancia la bomba: “Tina ..una donna tutta acqua e silicone”.

Inizialmente l’attacco passa inosservato sino a quando Gianni non lo sottolinea a Tina che allora esplode: “Ma parli proprio tu? Sei uscita meno di sei mesi fa dalla clinica estetica… ma guarda un po’….”