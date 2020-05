Uomini e Donne una decisione davvero difficile quella di oggi per Gemma e Giovanna

UeD anticipazioni di oggi – Puntata attesissima quella odierna, vediamo le anticipazioni di oggi 14 maggio 2020. Corteggiatori che vanno, corteggiatori che ritornano. Gemma e Giovanna saranno le due protagoniste di oggi insieme a Valentina e Angelo. Attesissimo anche il ritorno in studio di Pamela e Enzo.

Gemma Galgani ancora al centro dell’occhio del ciclone di Tina Cipollari, acerrima nemica.

Ued anticipazioni: Gemma e Cuor di Poeta scoppia la polemica dei fan: Tina Cipollari ha torto?

UeD anticipazioni puntata di oggi 14 maggio 2020

Siamo andati a sbirciare sul profilo di “UeD” di Instagram ed abbiamo scoperto nei commenti sul post delle anticipazioni, che Gemma è stata criticata duramente dai fan per lo sguardo riservato a Cuor di Poeta.

Questi sono alcuni commenti contro Gemma dei fan targati Instagram: “Avete visto Gemma che guarda questo signore con disprezzo? si vede che non le piace!”, e ancora “La faccia della mummia ammuffita fa capire che a lei cuor di poeta non piace, lo guarda schifata…” Ovviamente la redazione di Uomini e Donne non ha svelato ancora il destino di Cuor di Poeta. Gemma accetterà o meno il suo corteggiamento?

UeD Giovanna Abate scoppia di gelosia

UeD anticipazioni – A far capolino nella puntata di oggi sarà un sentimento conosciuto bene all’interno del programma di UeD:”La Gelosia”. Vittima di questo sentimento la tronista Giovanna Abate che sembra essere totalmente soggiogata dal fascino del misterioso Alchimista. Oggi grande colpo di scena a Uomini e Donne, Alessandro riceverà le attenzioni di tre dame e Giovanna vista la si pente.

Maria De Filippi metterà Giovanna nelle condizioni di dover trovare il bandolo della matassa. Cosa è successo dietro le quinte con Alchimista? Quale sarà la scelta di Giovanna Abate? L’appuntamento di oggi è alle 14:45 sempre su Canale5.