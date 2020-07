Nicola Vivarelli, alias Sirius, intervistato dal magazine della redazione del programma Uomini e Donne rilascia una confessione spiazzante.

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani. La coppia più chiacchierata di tutto il dating di Maria De Filippi. Costantemente sotto il giudizio della critica a causa della loro elevata differenza d’età, Gemma e Nicola tornano a far parlare di loro nonostante il programma si sia concluso un mese fa all’incirca. Questa volta a parlare è proprio il giovane Sirius, intervistato dal magazine di Uomini e Donne con una confessione su Gemma.

Sirius lontano da Gemma confessa: “Gemma mi manchi!”

Gemma e Nicola. La loro storia sta andando avanti nonostante la conclusione stagionale del programma. A parlarne è il diretto interessato, Nicola Vivarelli. In molti si saranno chiesti cosa sarebbe accaduto alla coppia una volta finite le registrazioni e detto di no a Temptation Island. Bene ora lo sappiamo la loro love story continua! Nicola, dopo aver rivelato di aver cambiato le sue abitudini quest’estate per via del Covid-19, ammette di sentire il bisogno di passare più tempo con la sua famiglia e di organizzare spesso cenette con gli amici. Sirius conclude con una clamororosa confessione spiazzando tutti: “Mi manca la presenza fisica di Gemma…Mi piacerebbe condividere con lei tutto questo”.