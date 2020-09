Selene protagonista della seconda settimana del dating di Maria De Filippi “Uomini e Donne”? Già si iniziano a delineare le future coppie

Selene al centro della puntata di oggi di Uomini e Donne. Tronisti e corteggiatori iniziano a muovere i primi passi e le possibili “coppie” iniziano già a prender forma. Gianluca, Davide, Jessica e Sophie iniziano a farsi conoscere. Oggi in onda le prime esterne di Davide con Eleonora e di Gianluca con Camilla. La prima all’insegna dell’imbarazzo tra Davide e Eleonora, dove non son mancati lunghi silenzi ed imbarazzi mentre molto più fluida quella di Gianluca e Camilla dove si è captata una bella empatia fra i due. Ma a ri le scene è stata anche la corteggiatrice di nome Selene.

Selene critica la scelta di Davide

Dopo la messa in onda del RVM di Davide e Eleonora, e soprattutto dopo le affermazioni del tronista il quale ha sottolineato che la sua scelta è stata sopratutto in base all’estetica in studio è scoppiata la polemica. Il tronista è stato attaccato da due corteggiatrici a causa della sua affermazione. Una di queste è stata Selene, la quale ha sottolineato l’incoerenza da parte sua ( secondo lei) fra il motivo della scelta della corteggiatrice per l’esterna e quanto affermato in precedenza riferendosi alla volontà del tronista di cercare una ragazza acqua e sapone. Davide si è difeso dicendo che poteva fare solo un nome e dopo scegli di ballare proprio con Selene. Curiosa la risposta della corteggiatrice all’invito.

Selene di Uomini e Donne: da corteggiatrice a tronista?

Davide invita Selene e lei risponde: “Vieni a prendermi!”

Alla richiesta di Davide di ballare insieme, Selene, risponde in modo bizzarro affermando:” Se vuoi ballare con me devi venire a prendermi!”. Criticata per l’affermazione appena riportata, anche da Gianni Sperti e da Jessica, la corteggiatrice ha avuto però la meglio ed il bel tronista è caduto ai suoi piedi. Selene da corteggiatrice a tronista???