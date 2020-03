Mara Fasone e Luigi Mastroianni stanno insieme? L’ex tronista di Uomini e Donne è pronta a mettere a tacere le voci insistenti riguardo la presunta relazione con Luigi. “Nella mia vita sono cambiate un po’ di cose” ha svelato Mara Fasone sulle pagine della rivista Uomini e Donne in edicola questa settimana. Nata a Palermo, è salita al trono nel settembre del 2018. La bella sicula che prosegue il suo lavoro da modella spostandosi da Roma a Milano si dichiara attualmente single, ma è alla ricerca dell’amore.

Mara Fasone e Luigi stanno insieme ma è solo gossip

“Al momento tra me e Luigi Mastroianni è in corso una conoscenza che non so a cosa potrà portare, ma è tutto nato in tempi recenti. Al momento non è successo ancora nulla di cui parlare. Questa è la ragione per cui nessuno di noi due ha risposto ai rumor circolati sui social. Non abbiamo nulla da nascondere, altrimenti non saremmo usciti in un locale pubblico”.

Una seconda volta sul trono di Uomini e Donne

“Mi dispiace per come è andato il mio percorso a Uomini e Donne. Oggi lo affronterei in modo diverso. Se tornerei sul trono? Dipende da come andrà la conoscenza con Luigi. Sicuramente ora mi sento più serena. Questo è un periodo in cui voglio aprirmi alle opportunità che la vita ha da offrirmi.

Partecipare all’Isola dei Famosi sarebbe un’esperienza incredibile Chissà… incrociamo le dita!

“Mi piacerebbe molto partecipare a un reality. Sto pensando all’Isola dei famosi. E’ un percorso duro, ma lo stress fisico non mi spaventa. Credo sia una vera e propria avventura capace di farti crescere in fretta. Mi piacerebbe mettermi alla prova e poter far conoscere alle persone anche un’altra parte di me”.