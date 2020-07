Uomini e Donne, Gemma e Nicola sono arrivati al capolinea? Esplode il gossip d’estate

Gemma e Sirius crisi cloncamata, oppure è solo gossip d’estate? Da giorni ormai la voce sulla rottura della relazione fra Gemma Galgani e Sirius, alias Nicola Vivarelli, ha preso piede nei giornali di gossip e sul web. La loro storia al centro del gossip sin dal principio a causa della grande differenza d’età che passa fra i due.

Recentissimo, di poche ore fa, il post del celebre influencer Amedeo Venza proprio sulla fine della love story in questione dove dichiara: “E’ finita la barzelletta!”. Non è l’unico Venza ad esprimere la sua opinione. Anche l’ex fidanzato della Dama, Giorgio Manetti sull’accaduto ha dichiarato di non aver mai creduto a questo sentimento.



Il gossip: Gemma lascia Sirius con una telefonata

Gemma e Sirius crisi profonda? Anticipazione del trono over, Gemma lascia sirius con una telefonata. A rendere nota la notizia proprio l’influencer Amedeo Venza, il quale dichiara che la Dama avrebbe lasciato con una lunga telefonata, nella quale ha spiegato tutti i motivi nel dettaglio al cavaliere, Sirius.

Ora si attende la reazione del giovane Cavaliere, non solo però alla telefonata di Gemma ma anche alla frecciatina dello stesso Venza il quale senza peli sulla lingua rivolgendosi a Vivarelli ha asserito:”Addio sogni di gloria…”.