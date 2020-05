Uomini e Donne news – si chiude la prima settimana della rimessa in onda di UeD con i fuochi d’artificio

UeD news – Ultimo giorno della settimana dopo la ripresa post Coronavirus per Uomini e Donne. Tantissimi gli avvenimenti della puntata di venerdì 8 maggio 2020: dalla proposta (video) di matrimonio di Sossio, al gesto spiazzante di Enzo. Pamela Barretta e Enzo Capo, sono stati ultimamente al centro dei gossip per la loro rottura, avvenuta presumibilmente per la troppa gelosia della Barretta e per la poca fedeltà di Capo.

Enzo e Pamela dovevano incontrarsi in studio, ma ad un certo punto Gianni Sperti prende la parola e dice: “Mi spiace essere ambasciatore di cattive notizie… In questo sacchetto che ho in mano ci sono i tuoi vestiti Pamela… Li ha lasciati Enzo… Ha lasciato i vestiti e ha detto di consegnarteli”.

Uomini e Donne news: gelo in studio dopo il gesto di Enzo Capo

UeD news – La Barretta resta sconvolta da questo assurdo ed inaspettato gesto, e Maria l’invita a prendere una boccata d’aria fuori dallo studio per smorzare l’imbarazzo. La Barretta non se lo fa ripetere e lascia lo studio in lacrime.

Il gesto di Enzo Capo lascia tutti esterrefatti, compresa la padrona di casa Maria De Filippi. Ripreso il dono della parola, la Cipollari senza peli sulla lingua afferma: “Questo è stato un gesto da una persona indelicata sinceramente. Ti porti i vestiti in uno studio televisivo… Poteva anche ricontattarla privatamente se proprio voleva darglieli“.

“Vuol dire che Pamela ha fatto bene a non fidarsi”

UeD news – A supportare la Cipollari e la Barretta arriva anche l’opinione di Sperti che afferma: “Vuol dire che Pamela ha fatto bene a non fidarsi quando lui ha detto di volere un figlio. Perché una persona che viene qua già con i vestiti vuol dire che per lui era già chiusa la storia… E non era chiusa oggi”.